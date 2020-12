Januar - Spenden für den Zoo

Nach dem Großbrand im Affentropenhaus ist die Solidarität der Menschen immens. Rund 500 Menschen kommen zu einer Kundgebung am Rathaus, in der der getöteten Tiere gedacht wird. Insgesamt sind zu diesem Zeitpunkt bereits 1,43 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Einen Tag nach dem Brand kommen über 1000 Menschen auf dem Parkplatz an der Grotenburg zusammen und trauern gemeinsam. Vor dem Zoo-Eingang bildet sich ein Meer aus Kerzen.