Fotos: So schön ist es in Neuss-Holzheim

Lockdown statt Neueröffnung: Den Start als neue Wirte im Clubheim des Tennisvereins Schwarz-Weiß zum 1. April hätten sich Sylvia und David Iljazi einfacher vorgestellt. Aber, sagt der 46-Jährige, dessen Eltern in Ex-Jugoslawien eine Eisdiele betrieben so dass er mit der Gastronomie aufwuchs: „Es gibt eben gute und schlechte Zeiten.“ Dass die guten im Clubhaus an der Reuschenberger Straße noch kommen, glauben beide fest. Denn das Lokal, das in normalen Zeiten 86 Gästen Platz bietet, ist innen chic und drumherum mit großer Terrasse und Blick ins Grüne gesegnet. „Der moderne Touch hat uns sofort gefallen“, sagt Sylvia Iljazi. Beide bringen reichlich Erfahrung mit und eine Küche, die sie als mediterran und international beschreiben. Ab Oktober bieten sie die auch als Caterer an.