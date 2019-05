Radovan Matijek mit neuen Objekten in seinem Atelier. Der Bildhauer und Tänzer arbeitet mit internationalen Choreografen zusammen, mit Jose Ferez in London, mit Sabine Seume und Lina do Carmo. Er entwirft Bühnenbilder und Ausstattungen. Theatergänger werden sich an die großartigen Puppen aus „Shockheaded Peter“ erinnern, die der gebürtige Kroate entworfen hat. Beruflich reist er quer durch die Welt. Doch seine Ideen werden meistens im Atelier an der Ritterstraße umgesetzt.