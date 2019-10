Bild und Foto erinnern an die Fatima-Madonna in Portugal. Das Foto zeigt zwei der drei Hirtenkinder, die 1916 und 2017 in Fatima eine Serie von Visionen und Erscheinungen hatten; 1917 erschien den Kindern die Gottesmutter sechsmal; Fatima wurde in der Folge zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte der Welt.