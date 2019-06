Fotos: Krefelder suchen Hitzeschutz im Stadtwald

Wohin bei der Hitze? Die Strategien sind bekannt:Wohnung abdunkeln, im Untergeschoss das Gespräch mit Kellerasseln suchen, im Schwimmbad tauchen üben, shoppen gehen in klimatisierten Räumen. Ein Krefelder Refugium ist auch der Stadtwald. Wir haben dort mit Menschen gesprochen, die bei 35 Grad die Kühle des Waldes suchten. Sogar ein Jogger war mittags um zwölf unterwegs; er war zu schnell; wir haben ihn nicht erwischt und fragen können, wie das so ist: Laufen bei einer Temperatur, die die meisten als Qual empfinden. Jedenfalls. Das Luftbild von Thomas Lammertz strahlt eine Kühle aus, die in dieser Hitze schon beim Hinschauen erfrischt.