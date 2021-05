Das Starterfeld bei den deutschen Meisterschaften im Marathon am 16.Mai 1976 in Krefeld. Paul Angenvoorth vom FC Bayer Uerdingen ging mit der Nummer 280 an den Start. Viele Läufer hatten sich ob der hohen Temperaturen für eine Verschiebung des Startschusses aus der Mittagszeit nach hinten vergeblich ausgesprochen.