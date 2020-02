Fotos: Einige Krefelder Beiträge bei Jugend forscht

Sehende Schuhe für Blinde - (2016)

Zwei Schülerinnen der Freiherr-vom-Stein Realschule in Krefeld haben Spezialschuhe entwickelt, die Menschen mit Sehbehinderungen vor Hindernissen warnen. Dafür erhalten Veronika Giesen (16) und Karen Tutu (15) den Sonderpreis „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“ der Christoffel-Blindenmission (CBM). Der Preis wird während des Landeswettbewerbs Nordrhein-Westfalen der Stiftung „Jugend forscht“ vergeben.

Bei einem sehbehinderten Mitschüler konnten die beiden Jugendlichen beobachten, wie viel Probleme ihm Treppenstufen oder im Weg liegende Schultaschen im Alltag bereiten. Die Schülerinnen bekamen so die Idee, Schuhe mit einem Stolperfallen-Frühwarnsystem zu versehen. Heraus kam ein „sehender Schuh“, der selbst bei Regen oder Laub auf der Straße zuverlässig Hindernisse in bis zu einen Meter Entfernung wahrnimmt und seine Träger mit Tönen oder Vibrationsalarm davor warnt.

Die Schüler befanden sich in bester Gesellschaft und haben geleistet, was sonst Profis leisten: Ein ähnliches Schuh wurde auch von einem österreichischem Start-up entwickelt. Der Schuh kann Hindernisse in fünf Meter Entfernung wahrnehmen und warnt seinen Träger durch einen Vibrationsalarm am Schuh oder durch ein akustisches Signal über Kopfhörer. Das indische Start-up Ducere Technologies wählte einen anderen Ansatz. Ihr Blindenschuh ist über Bluetooth mit einer App auf dem Smartphone des Trägers verbunden und kann den Träger so mithilfe der Anweisungen der App an ein vorbestimmtes Ziel leiten.