Fotos: Das wünschen sich die Bürger vom Krefelder Rat

Birk Hoffmann (31) „Wir haben ein großes Müllproblem in Krefeld. Und wir haben sehr viele Raser in der Innenstadt – besonders auf der Severinstraße. Eine Überlegung wären zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen oder autofreie Zonen. Parken ist auch immer ein Problem, trotz der Parkhäuser. Kunst im öffentlichem Raum haben wir außerdem auch viel zu wenig, da sollte echt mal was gemacht werden. Generell: Aktivitäten für Jugendliche, Sport und Spielplätze fehlen. Und ich würde mir wünschen, dass man mehr gegen Fahrraddiebstähle vorgeht“.