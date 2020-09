Fotos: Das sind Krefelds Bürger- und Oberbürgermeister

1945-1946: Johannes Stepkes (CDU) Der Rechtsanwalt aus St. Tönis wurde nach der Befreiung von Krefeld von der amerikanischen Militärregierung am 4. März 1945 als Oberbürgermeister der Stadt Krefeld eingesetzt. Am 28. Februar 1946 wurde der ehemalige Klever Bürgermeister vom Kommandanten der Militärregierung zum Oberstadtdirektor Krefelds berufen. In seine Amtszeit fallen der Beginn des Wiederaufbau Krefelds sowie die Eingliederung von 30.000 Krefeldern, die während des Kriegs evakuiert worden waren, und von 15000 Flüchtlinge.