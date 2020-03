Am Marktplatz

An zahlreichen Leerständen in der Uerdinger Einkaufszone kann man erkennen, dass der schwer um seine Existenz ringende Uerdinger Einzelhandel weiter gefördert werden muss. Die Kunden mögen mit ihren Einkäufen keine weiten Wege zurücklegen. „Daher bin ich unbedingt für die Fortführung des Parkens auf dem Marktplatz“, sagt Lohmar. Der unter dem Markt liegende Bunker sei als Ersatz für das oberirdische Parken ungeeignet. Wenn im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts die Herbertzhäuser in neuem Glanz erstrahlen, solle man auf dem Marktplatz ein Platzcafé installieren. Dafür gäbe es genügend Nachfrage in Uerdingen.