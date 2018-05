Krefeld: Forstwaldschule hat jetzt einen eigenen Nutzgarten

Krefeld Die Schule nimmt als eine von zwölf Grundschulen an einem deutschlandweiten Förderprojekt der Landgard Stiftung teil.

Die Art der Bepflanzung war die erste Lektion über den Zusammenhang von Jahreszeit und Pflanzenart: Die Beete wurden nach einem von der Landgard Stiftung erstellten Pflanzplan bestückt und sorgen als Mischkultur das ganze Jahr über für ein vielseitiges Angebot an verschiedenen Pflanzen. Zudem liefert die Stiftung in den kommenden Monaten immer wieder Ersatz oder neue Sorten und Material. Carola Schongen, Sachunterrichtslehrerin, und Beate Gather, Schulleiterin, freuten sich, dass ihre Schule als eine von zwölf Grundschulen in Deutschland von der Stiftung für die Projektteilnahme ausgewählt wurde. "Durch unsere Lage am Wald gehört die Beobachtung der Natur bei uns schon immer zum Lehrplan. Mit den Hochbeeten kommt nun ein weiterer Aspekt hinzu: Die Kinder sind begeistert davon, Pflanzen selbst heranzuziehen, Bienen und Hummeln anzulocken und natürlich direkt von den Früchten zu naschen." Weitere Projektpartner sind Hochbeet Huchler, Euflor und Gardena, mit deren Hilfe die Pflege des Schulgartens möglich wird.