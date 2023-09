Heimatforscher in Krefeld Wie zwei Gemälde ein Buch über den Forstwald inspirierten

Ernst und stolz schauen sie drein, die zwei Personen in gesetztem Alter, die auf großformatigen Ölgemälden im Gastraum des Forsthauses Forstwald dargestellt sind. Ein Herr im schwarzen Anzug mit einer Zigarre in der Hand, der dem Betrachter unmittelbar in die Augen schaut, und eine zu ihm blickende Dame in aufwendiger, dunkel glänzender Abendgarderobe. Was hat es mit den Porträts auf sich, und was haben die Abgebildeten mit dem Forstwald zu tun? Diese Fragen haben bei Hans-Josef Ruhland, Günther Porst und Jürgen Reck den historischen Spürsinn geweckt und Nachforschungen in Gang gesetzt. An deren Ende steht nach anderthalb Jahren nun der im Eigenverlag veröffentlichte Sammelband „Die Familie Schumacher und der Forstwald. Eine spannende Geschichte“.