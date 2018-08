Forschung an der Hochschule Niederrhein

Krefeld : Wie Studenten forschen

Entwürfe von Inken Blanca Post für den internationalen Strickdesign-Wettbewerbs „Feel the Yarn“ in Florenz. Foto: Melanie Ritter / Hochschule Niederrhein

Krefeld Die Hochschule Niederrhein kann in ihrer Bilanz 2017 mit beeindruckenden Beispielen für studentische Forschung und Innovation aufwarten. Problematisch bleibt die Verteilung der Geschlechter auf die Fächer.

Von Jens Voss

Es ist eines der beeindruckenden Beispiele, was unter Basteln, Tüfteln, Forschen zu verstehen ist: An der Hochschule Niederrhein (HN) entwickeln zurzeit die Master-Studierenden Jennifer Gommans und Florian Scholz zusammen mit ihrem Professor Jürgen Quade einen autonomen Rollstuhl, der per Sprachbefehl gelenkt werden kann. Der Rollstuhlfahrer kann seinem Stuhl den Befehl geben „Fahr mich in die Küche“ - und die Technik setzt den Befehl um. Das Gerät, das auch per Display navigiert werden kann, wird am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik entwickelt. Zugleich veranschaulicht das Projekt, was unter Praxisbezug einer Hochschule zu verstehen ist: „Innovativ“, sagt dazu der betreuende Hochschullehrer Quade, „ist das Projekt, weil aktuelle Forschung in eine nutzbare Anwendung überführt wird.“

Der autonome Rollstuhl ist ein Thema im Präsidiumsbericht der Hochschule Niederrhein, der eindringlich die Bedeutung einer praxisorientierten Hochschule für die heimische Wirtschaft demonstriert. So innovativ das Treiben an der Hochschule ist, in einem Punkt ist die Faktenlage quasi noch althergebracht: bei der Verteilung von männlichen und weiblichen Studenten auf die Fächer. Männer dominieren in den Bereichen Chemie, Elektrotechnik und Informatik, Maschinenbau und Verfahrenstechnik, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurswesen; der niedrigste Frauenanteil findet sich mit neun Prozent im Bereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Der Frauenanteil dominiert in den Bereichen Design, Oecotrophologie, Sozialwesen, Textil- und Bekleidungstechnik sowie im Gesundheitswesen; der niedrigste Männeranteil liegt mit 17,3 Prozent im Bereich Textil- und Bekleidungstechnik. Diese Zahlen sind durchaus bedenklich. Sie spiegeln geschlechterspezifische Rollenzuschreibungen, die Begabungen auch verdecken können: Eine Volkswirtschaft, die von Innovation lebt, kann es sich eigentlich nicht leisten, solche verschütteten Fähigkeiten nicht zu heben. Insofern liegen alle Bestrebungen, Mädchen für Technik zu begeistern und Rollenspezifika zu durchbrechen, im wohlverstandenen Eigeninteresse der Wirtschaft. Hochschulpräsident Hans-Hennig von Grünberg gehört daher zu denjenigen, die Mädchen die Mathematik als wichtige Voraussetzung für solche Fächer ans Herz legen. „Bei Mädchen“, hat er einmal im RP-Interview gesagt, „gibt es eine Phase, in der es chic ist, Mathematik nicht zu können. Aber wer in Mathematik abgehängt wird, kann viele Studiengänge nicht mehr oder nicht mehr richtig studieren.“ Dass es diese Phase tatsächlich gibt, zeigt auch die Verteilung der Geschlechter an der Hochschule.

An der Hochschule Niederrhein entwickeln Master-Studierende einen autonomen Rollstuhl, der per Sprachbefehl gelenkt werden kann. Foto: Judith Jakob / Hochschule Niederrhein

Die enge Verzahnung von Tun und Denken, von Studium, Forschung, Praxis und Lehre zeigt sich immer wieder auch im Textilbereich. So haben sich die Textil-Desing-Studentinnen Theresa Scholl und Inken Blanca Post an einem Strickdesign-Wettbewerb in Florenz beteiligt: Titel: Feel the Yarn“ („Fühle das Garn“). Ihre Aufgabe war es, je ein Männer- und ein Frauen-Strickoutfit zum Thema „Knit Mix“, also einem Mix verschiedener Garne, zu entwickeln. Die italienischen Strickgarnspezialisten „Manifattura Sesia s.r.l“ und „Lanificio dell‘ Olivo S.p.A.“ stellten Garne zur Verfügung, die Studenten waren aufgefordert, sowohl modische als auch technische Konzepte für einen solchen Mix zu entwerfen. Entstanden sind Mode-Studien, die extravagant und fesselnd sind. Inken Blanca Post entwarf textile Flächen, die mal glatt, mal wulstig an organisches Wachstum erinnern. Theresa Scholl kreierte unter anderem einen farbenfrohen Mix, der formal irgendwo zwischen Trachtenlook, Uniform und Sportanzug angesiedelt war, ein sehr spielerisches Ensemble, das viele Stilrichtungen zitierte.

Das Flaggschiff der HN-Forschung verbirgt sich hinter den Buchstaben HIT. Es handelt sich im Kern um einen Roboter, der die Belange industrieller Fertigung und Innovationen in der Oberflächentechnologie miteinander verbindet und so Erfindungen schneller nutzbar macht. Er entwickelt neue Farben, Lacke, Kleb- und Werkstoffe sowie bessere Trocknungsmethoden. Der Roboter soll auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region zur Verfügung stehen. Sie können sich derartige Hightech-Apparate nicht leisten. HIT soll die Betriebe in die Lage versetzen, Produkte fünfmal so schnell zu entwickeln wie mit konventionellen Methoden. Der Vorteil liegt auf der Hand.

