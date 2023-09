Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel 270 Krefelder retten Lebensmittel vor dem Müll

Als Dirk Schlicker und seine Mitstreiter an diesem Morgen an der Bäckerei ankommen, an der sie mehrmals wöchentlich Lebensmittel abholen, stehen sie vor 17 großen blauen Säcken mit Broten und Brötchen. Daneben stehen elf Backbleche mit Kuchen und Teilchen. „Das ist nicht außergewöhnlich, eher so Mittelfeld“, sagt der 51-Jährige. All diese Backwaren, sie würden im Müll landen, wenn die Foodsharer sie nicht sortieren, einladen und im Freundes- und Familienkreis sowie in ihrer Nachbarschaft verteilen würden. Kaum zu glauben, aber dies ist Alltag in Deutschland. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wurden im Juni 2022 vom Statistischen Bundesamt für 2020 Lebensmittelabfälle im Umfang von 10,9 Millionen Tonnen an die EU-Kommission berichtet.