Krefeld: Fontheim-Preis für Tänzer Alessandro Borghesani

Krefeld Den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis nimmt der 30-jährige Balletttänzer als Anerkennung - und als sichere Rücklage für die Zukunft.

Sie haben sich nie persönlich kennengelernt, aber sie hätten wohl Gefallen aneinander gehabt: Als Joachim Fontheim von 1966 bis 1985 Intendant am Gemeinschaftstheater war, da war Alessandro Borghesani noch gar nicht geboren. Gestern wurde Borgehsani (Jahrgang 1987) mit dem Joachim-Fontheim Förderpreis ausgezeichnet. "Es war nur eine Frage der Zeit", dass sich die Stiftungsjury für den Italiener entscheiden würde, meinte Theatergeneralintendant Michael Grosse in seiner Laudatio. Denn als Tänzer wie als Mensch sei Borghesani großartig. "Das klingt pathetisch, ist aber die Wahrheit", sagte Grosse.

Als Fontheim 2007 starb, hinterließ er ein Sondervermögen bei der Sparkassen-Kulturstiftung Krefeld, aus dessen Verzinsung alle zwei Jahre ein nach ihm benannter Förderpreis für den künstlerischen Nachwuchs an "seinem" Theater dotiert werden soll. Gute Leistungen, Individualität und Persönlichkeit soll der Preis stützen. Künstler wie Borghesani. Er ist der fünfte Preisträger. Seit der Spielzeit 2009/10 gehört er zum Tanztheaterensemble und ist eng an die Arbeit von Ballettchef Robert North gebunden. Völlig zu Recht, lobte Grosse, sei der Veroneser in eine Protagonistenrolle fürs Ballett geraten. Er trage einen Abend - wie "Teufelskreis" - durch seine enorme Bühnenpräsenz und sei in "Pinocchio" einer von vielen im Ensemble. Er beherrsche verschiedene Stilistiken vom klassischen Ballett bis zum modernen Tanztheater und verbinde das Dämonische mit dem Komödiantischen: "Er ist eines der Tänzergesichter der Compagnie."