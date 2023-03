Krefelder Kultveranstaltung Folklorefest im August ist gerettet

Es ist eine konsequente Weiterentwicklung des Festivals, das 1978 als bunte Präsentation der verschiedenen Kulturvereine mit landestypischer Musik, Tänzen und Speisen gestartet war. 1993 wurde das Konzept verändert. Der Vormarsch der elektronischen Musik hatte auch die „Folklore“ erreicht. Das Kulturbüro setzte auf erweitertes Spektrum - und hielt die Veranstaltung am Leben. Die große Krise kam 2002, als die Stadt die Kulturetats schrumpfte und kein Geld mehr für das Programm am letzten Ferienwochenende hatte. Das war die Geburtsstunde der Initiative Folklorefest, die seither in jedem Jahr eine Fortsetzung auf die Beine gestellt hat - nur 2020 und 2021 gab es eine Corona geschuldete Pause. In mehr als 40 Jahren sind laut Vereinshochrechnung eine halbe Million Gäste in die Krefelder City gekommen. Auch in diesem Jahr erwartet man 10.000 bis 12.000 Fans.