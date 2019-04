Folklorefest Krefeld : Das ist das Wappentier des 42. Folklorefests

Am Wochenende vom 23. und 24. August findet das 42. Krefelder Folklorefest statt. Die Veranstalter haben vielfältige Musik-Acts zusammengestellt und das Kinderporgramm erweitert. Beim Budget wurde auf Nachhaltigkeit geachtet.

„Ich habe den besten Job von allen“, beginnt Jordi Preußer die Pressekonferenz im Krefelder Zoo mit einem Lächeln. „Ich mache das einfach total gern!“ Preußer ist einer der 200 freiwilligen Helfer der Initiative Folklorefest Krefeld, das am Wochenende, 23. und 24. August, zwischen Schwanenbrunnen und Platz an der Alten Kirche seine Zelte aufschlägt. Das Folklorefest hat sich als beliebtes Event unter Krefeldern bewährt. Jährlich steigen die Besucherzahlen, in diesem Sommer werden bis zu 12.000 Feierlustige erwartet. Friedfertigkeit und Zusammensein stehen im Fokus, aber vor allem geht es um Weltmusik.

Ein zehnköpfiges Team hat sich dafür besonders sorgfältig der Musikauswahl gewidmet. „Wir haben jedes Jahr um die 100 Bewerber, die bei unserem Fest auftreten wollen“, sagt Programmleiter Preußer. Bereits im November wählte er 50 in die Vorauswahl. Mit einem Punktesystem fällt die Entscheidung. „Wir versuchen echte Folklore in das Programm zu bringen“, erzählt Preußer, „aber nicht ausschließlich. Die Leute sollen kommen und sich überraschen lassen.“

So startet der Freitag, 23. August, fulminant um 18 Uhr mit Straßenmusik von den „White Hackle Pipes and Drums“. Der Themenabend trägt das Motto „Bal Folk“, einem Folkloretanz, der besonders in der Bretagne verbreitet ist. Die französische Tanzlehrerin Claire Goujot gibt ab 19 Uhr einen Workshop für jeden auf dem Platz an der Alten Kirche. Ab 20 Uhr tritt dort die Folkband „SkALD“ aus Krefeld auf. Die Gelegenheit für die Besucher, um die gelernten Schritte umzusetzen. Begleitet wird alles von einem kulinarischen Markt mit zehn internationalen Essständen, drei Getränkeständen und drei Bierwagen.