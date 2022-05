Fördermaßnahmen zum Klimaschutz in Krefeld : Fördertöpfe für Fotovoltaik schon ausgeschöpft

Krefeld Die Nachfrage in der Bürgerschaft ist groß; gefördert werden sollen künftig auch Lastenräder. Umweltdezernentin Lauxen hofft, dass die Politik die Förderung verlängert.

Einen Erfolg für den Klimaschutz in Krefeld hat Umweltdezernentin Sabine Lauxen in der jüngsten Sitzung des Klimaausschusses vermelden können. Die Nachfrage nach dem städtischen Klima-Förderprogramm ist riesig. Mit 650.000 Euro fördert die Stadt Krefeld in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 private Investitionen in den Klimaschutz. 539 Anträge für Klimaschutz-Maßnahmen sind bereits eingereicht worden – so viel, dass die Fördertöpfe jetzt Anfang Mai bereits ausgeschöpft sind. „Die hohe Nachfrage zeigt, dass wir offenbar mit der Ausgestaltung der Richtlinien richtiggelegen haben“, sagt Lauxen, „ich hoffe auf eine Fortsetzung des Programms im kommenden Jahr.“ Die Entscheidungen darüber trifft die Politik. Die Stadtverwaltung schlägt auch vor, den privaten Kauf von Lastenrädern zu fördern.