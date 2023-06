Strategie in Düsseldorf heißt nun „smartes Wachstum“ Neuer Flughafen-Antrag – was passiert über Krefeld?

Fluglärm ist auch in einigen Stadtteilen Krefelds ein Thema. Während der Zeit der Corona-Pandemie kehrte in Fischeln, Forstwald, Fichtenhain und Gellep-Stratum Ruhe am Himmel ein. Die Zahl der startenden Flugzeuge am Flughafen Düsseldorf ging in den Phasen der Einschränkungen und Lockdowns deutlich zurück. Fluggesellschaften wie die Lufthansa mussten mit Steuergeld gerettet werden.