Erlass des Ministers Fluglärm in Krefeld – wegen Übung der Nato Nachtflugverbot gelockert

Die im Süden der Stadt wohnenden Krefelder kennen das Problem: Dort, wo Flugzeuge starten, entsteht Lärm und Schmutz. Und der Flughafen Düsseldorf ist nicht weit, die Maschinen sind unterschiedlich laut und gewinnen unterschiedlich schnell an Höhe. Die Stadt Krefeld ist deshalb auch mit ihrer Umweltdezernentin Sabine Lauxen in der Fluglärmkommission des Airports in der benachbarten Landeshauptstadt vertreten. Die Bürger in Fischeln, Gellep-Stratum, Forstwald, Fichtenhain, Königsdorf und anderen Wohngegenden müssen sich jetzt eventuell auf mehr Ruhestörungen in den Abendstunden einstellen.