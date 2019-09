Krefeld : Protest gegen neue Flugblatt-Vorschrift

Krefeld Der Rat verabschiedet am Dienstag einen Bußgeldkatalog. Neu unter anderem: Flugblätter dürfen nur noch mit Genehmigung verteilt werden. Die Linke, Sozial- und Friedensbündnisse sehen die Meinungsfreiheit bedroht.

„Die Linke ruft zum Protest in der Ratssitzung auf“, erklärt Linke-Sprecher Stefan Hagemes. In einem offenen Brief der genannten Bündnisse an die Ratsfraktionen heißt es: Die geplante Neuregelung würde „für zivilgesellschaftliche Akteure wie unsere Bündnisse eine erhebliche Einschränkung der Kommunikationsmöglichkeiten bedeuten. Flugblätter sind ein wichtiges Instrument, um unsere Meinung der Öffentlichkeit bekannt zu machen, auch spontan und kurzfristig. Diese Möglichkeit, garantiert durch Artikel 5 des Grundgesetzes, wäre mit einer Erlaubnispflicht für unsere Flugblätter deutlich eingeschränkt.“ Sie machen einen Gegenvorschlag und verweisen auf Berlin, wo die entsprechende Regelung so formuliert ist: „Für die Verteilung von Werbematerial, das überwiegend politischen, sozialen, religiösen oder weltanschaulichen Zwecken dient, ist keine Erlaubnis erforderlich. Die Verpflichtung zur Beseitigung einer Verschmutzung besteht aber auch in diesen Fällen.“