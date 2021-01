Brand in Maschinenfabrik : Flüssiger Stahl entfacht Feuer bei Siempelkamp

Um 19.30 Uhr warnte die Katastrophen-App Nina vor einem „Großbrand“ in Krefeld-Inrath. Das Feuer wurde durch bis zu 15 Tonnen flüssigen Stahl entfacht und fordert fünf Verletzte

Ein Feuer beim Maschinenbauer Siempelkamp hat am Dienstagabend fünf Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, gefordert. Die Feuerwehr hat drei Menschen von einem Dach gerettet; die Leute hatten sich dorthin vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Brandursache nach Angaben der Feuerwehr: Bei einem Gießvorgang seien zwischen fünf und 15 Tonnen flüssiger Stahl danebengelaufen; der Stahl, der fast so dünnflüssig war wie Wasser und sich im Nu im Raum verteilte, entzündete Gegenstände in der Halle von der Holzpalette bis zum Schrank, so die Feuerwehr weiter.