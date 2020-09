Jubiläumsfeier am Sonntag : Flüchtlingsrat Krefeld feiert 25-jähriges Bestehen

Krefeld 1995 wurde der Flüchtlingsrat Krefeld gegründet, um die Koordinierung von Hilfeleistungen für Geflüchtete zu verbessern. Am Sonntag feiert er „Silbernes“.

Der Krefelder Flüchtlingsrat wurde 1995 gegründet, um die Kräfte der verschiedenen Akteure besser zu bündeln, die sich in Krefeld für die Belange von Flüchtlingen engagierten. Der Flüchtlingsrat will laut eigener Webseite „als Lobby der Flüchtlinge in Krefeld wirken und ein Forum zum Austausch von Anregungen und Erfahrungen sein“. Man wolle „die Lebensbedingungen der Betroffenen“ verbessern und „ihr Schicksal in der Öffentlichkeit verständlicher“ machen.

Die Aufgaben des Flüchtlingsrates gliedern sich laut stellvertretendem Vorsitzenden Christoph Bönders in drei Bereiche: die Einzelfallhilfe, die Vernetzung mit anderen anti-rassistischen Organisationen sowie der Kontakt zu der lokalen Verwaltung und Politik. Für die Einzelfallhilfe betreibt der Flüchtlingsrat zwei Beratungsstellen, die Flüchtlingen Hilfestellungen in rechtlichen, bürokratischen, aber auch alltäglichen Dingen geben. „Die bürokratischen Hürden sind immer noch so hoch, dass die Geflüchteten ohne Hilfe nicht weiterkommen“, erklärt Bönders die Notwendigkeit der Beratungsstellen. Bedingt durch die Pandemie seien diese Einrichtungen in ihrer Arbeit beschränkt gewesen. Mittlerweile gäbe es zwar wieder Präsenzsprechstunden, aber die coronabedingt zwingende Terminvereinbarung klappten nicht immer so gut. Nur circa die Hälfte der Anzahl an Leuten, die vor der Pandemie zu den Sprechstunden gekommen sind, kämen momentan. „Der Zugang ist viel geringer geworden, nicht aber die Probleme“, sagt Bönders.