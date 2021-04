Integrationspolitik in Krefeld : Flüchtlingsgrat kritisiert Zustände in der Ausländerbehörde

Krefeld In dem offenen Brief fordert der Flüchtlingsrat die politisch Verantwortlichen auf, ohne gegenseitige Schuldzuweisungen diese andauernde Verweigerung staatlicher Aufgaben durch geeignete Maßnahmen schnellstmoglicn abzustellen.

In einem offenen Brief an die Vorsitzenden der Fraktionen im Krefelder Stadtrat (mit Ausnahme der AfD) prangert der Flüchtlingsrat Krefeld die Zustände in der Ausländerbehörde im Fachbereich Migration und Integration an. „Der nunmehr seit Monaten andauernde erneute Bearbeitungsstau von Verlängerungsanträgen führt immer mehr zu nicht mehr hinnehmbaren Nachteilen und großem Unmut bei vielen Migranten und Geflüchteten in unserer Stadt‘ Sie kann mit Hinweisen auf die Pandemie nicht mehr begründet, klein geredet und entschuldigt werden“, kritisierte Ute Richter, Vorsitzende des Flüchtlingsrates. In dem offenen Brief fordert der Flüchtlingsrat die politisch Verantwortlichen auf, ohne gegenseitige Schuldzuweisungen diese andauernde Verweigerung staatlicher Aufgaben durch geeignete Maßnahmen schnellstmoglicn abzustellen. Die Strategie des Fachbereiches Migration und lntegration, den immer größer werdenden Bearbeitungsstau von Anträgen durch die Ausstellung so genannter Fiktionsbescheinigungen zu begegnen, sei gescheitert. Es stelle sich immer mehr heraus, dass dieses Ersatzdokument ohne Passfoto im Alltag für Migranten und Geflüchtete, deren Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist, zu großer Benachteiligung und Dauerproblemen führe. Beim Jobcenter, bei Zulassungen zu Führerscheinprüfungen, beim Zugang zum Online-Banking, Abschließen eines lnternet- oder Handy-Vertrages und ähnlichem werde dieses Dokument als gültiger Nachweis eines rechtmäßigen Aufenthaltes im Alltag immer öfter nicht anerkannt und in Zweifel gezogen. Schließlich würden dann mit dieser Begründung die beantragten Dienstleistungen verweigert“ erklärte die Vorsitzende des Flüchtlingsrates. Nach dessen Einschätzung müsse sich auch die Verwaltungsspitze, der Stadtrat sowie der lntegrationsrat mit dieser Dauerproblematik beschäftigen, die zu erheblichen zusätzlichen Ängsten und Problemen bei den Betroffenen führt und lntegrationsanstrengungen in Frage stellt. „Aus diesem Grunde haben wir unseren offenen Brief auch dem Oberbürgermeister, dem Fachbereichsleiter Migration und Integration sowie der vorsitzenden des lntegrationsausschusses zugeleitet, sagte Ute Richter.