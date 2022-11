Bauen und Planung in Krefeld : Fischelner Süden ist künftiges Beispiel für Flächenentwicklung

Krefeld Die Ergebnisse der großen Krefelder Flächenkonferenz sollen nächstes Jahr an die Politik gehen. Wo die Stadt und ihre Töchter Handlungsbedarf sehen.

(RP) Verantwortliche von Stadtverwaltung, Stadtwerken (SWK), Kommunalbetrieb (KBK), Grundstücksgesellschaft (GGK), Wohnstätte, Hafen und Politik – das waren die Teilnehmenden der Krefelder Flächenkonferenz, die federführend durch die Stadtverwaltung geführt wurde. Unter Moderation von Professor Theo Kötter (Universität Bonn) wurde gemeinsam zur Entwicklung des gesamten Krefelder Gebiets gearbeitet. Wichtige Themen waren dabei unter anderem die Entwicklung und die Bedürfnisse an Wohnraum sowie das große Thema „Daseinsvorsorge“, zu dem die Unterthemen Klima und Grün, Grundbedarf an Schulen und Kindertagesstätten sowie die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur gehören.

Außerdem nahm das Thema „innerstädtische Entwicklung“, vor allem mit dem Schwerpunkt Sanierung und Erneuerung im Bestand, viel Raum ein. Auch Prozessveränderungen aufgrund von Umstrukturierungen in der Stadtverwaltung wurden besprochen. Seit dem zweiten Halbjahr ist die Verantwortung für das „städtische Immobilien- und Flächenmanagement“ zum Fachbereich 62 in das Dezernat „Planung, Bau und Gebäudemanagement“ von Marcus Beyer umgezogen. Der Fachbereich betreut neben Liegenschaften auch das Vermessungs- und Katasterwesen. „Ein erfolgreiches Flächenmanagement ermöglicht eine erfolgreiche Steuerung der Stadtentwicklung. Diese Steuerung schafft wiederum die Grundlage für eine positive Gestaltungskraft“, erklärt Beyer. „Um hier gemeinsam mit allen städtischen Akteuren an einem Strang zu ziehen, ist es wichtig, die Verantwortlichen regelmäßig an einen Tisch zu holen.“