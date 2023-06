Flächenbrand in Krefeld Gebäude in Gefahr - 1000 Quadratmeter brannten in Fischeln

Krefeld · Am Freitag wurde die Feuerwehr zu einem etwa 1000 Quadratmeter großen Flächenbrand in Fischeln gerufen. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes zwölfgeschossiges Wohnhaus an der Remscheider Straße überzugreifen.

16.06.2023, 16:51 Uhr

Die Feuerwehr musste einen etwa 1000 Quadratmeter großen Flächenbrand in Fischeln bekämpfen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Um etwa 13.30 Uhr meldeten Anwohner einen Vegetationsbrand der Begrünung einer Tiefgarage, der sich aufgrund der Trockenheit sehr schnell ausbreitete und auf das Wohnhaus sowie die Grünanlagen eines rückwärtigen Parks überzugreifen drohte. Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Fischeln und Oppum bekämpften den Brand von drei Seiten und konnten somit das Wohnhaus sowie den Park vor dem Übergreifen des Brandes schützen. Die anfangs sehr starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass Rauch über geöffnete Fenster in Wohnungen und Flure des Gebäudes zog. Das Haus musste deshalb umfangreich kontrolliert und belüftet werden. Eine Person wurde durch den eingetretenen Rauch derart beeinträchtigt, dass sie vorsorglich ins Krankenhaus transportiert wurde. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Die Feuerwehr weist aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit besondere Vorsicht geboten ist.

