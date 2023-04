Pfingstwochenende Flachsmarkt in Linn: Was man für einen Besuch wissen muss

Der Start nach der zweijährigen Corona-Pause im vergangenen Jahr war schwierig: Viele Handwerker, die früher wie selbstverständlich Jahr um Jahr gekommen sind, zögerten. „Doch in diesem Jahr haben wir sogar 20 neue Handwerker gewonnen“, berichtet Organisator Alexander Raitz von Frentz – der Flachsmarkt knüpft an seine frühere Größe an. Trotz gestiegener Kosten werden die Preise stabil blieben, und Raitz von Frentz ist es wichtigk,auf das SWK-Kombiticket hinzuweisen: Man kann in BU und Bahn in Ticket lösen, das für den Nahverkehr und als Eintrittskarte für den Flachsmarkt dient. Hier die wichtigsten Fakten im Überblick: