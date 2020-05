Großveranstaltung auf Burg Linn : Flachsmarkt-Handwerker präsentieren sich digital

Krefeld „Diese Aktion kann natürlich den Flachsmarkt nicht ersetzen, aber wir hoffen hier in den schwierigen Zeiten den Freunden des Flachsmarktes eine kleine digitale Freude zu bereiten und vielleicht den Handwerkern auch den einen oder anderen Auftrag zu vermitteln“

Der Flachsmarkt in Krefeld musste wegen der Corona-Krise in diesem Jahr abgesagt werden. „Wir nutzen die fortschreitenden Möglichkeiten der Digitalisierung und werden daher auf Facebook und Instagram um Pfingsten herum Beiträge der Flachsmarkthandwerker posten“, berichtet Alexander Raitz von Frentz von der Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt. Besucher sind eingeladen, sich in den sozialen Medien (über www.flachsmarkt.de) unterhalten und begeistern zu lassen. Mancher Handwerker hat auch eine Website, über die man Kontakt aufnehmen, Aufträge erteilen oder im Webshop stöbern kann. „Diese Aktion kann natürlich den Flachsmarkt nicht ersetzen, aber wir hoffen hier in den schwierigen Zeiten den Freunden des Flachsmarktes eine kleine digitale Freude zu bereiten und vielleicht den Handwerkern auch den einen oder anderen Auftrag zu vermitteln“, so Raitz von Frentz. Zudem wird die Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt ihren Fotowettbewerb durchführen. Mit dem Thema „Erinnerungen“ hoffen die Organisatoren auf die Einsendung vieler alter und interessanter Fotos von vergangenen Flachsmärkten. Die Teilnahmebedingungen stehen unter www.foto.flachsmarkt.de.