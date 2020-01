Restaurierungsprojekt in Krefeld : Fischelner Rathaus-Turmuhr wird restauriert

Restaurierungsprojekt in Krefeld

Fischeln Industriekletterer haben die Uhr im Fischelner Rathausturm ausgebaut. Ziffernblätter und Zeiger werden jetzt restauriert.

Spektakuläre Kletterpartie in Fischeln: Die Turmuhr des Rathauses an der Kölner Straße ist jetzt von zwei professionellen Industriekletterern demontiert worden. Die Oppumer Restauratorin Fabienne von der Hocht wird nun die beiden Ziffernblätter und die Zeiger beider Uhren restaurieren.

„Die Lösung, Industriekletterer einzusetzen, war die kostengünstigste“, erklärt von der Hocht. Ansonsten hätte man ein Gerüst aufbauen müssen. „Das wäre für einen Tag viel zu viel Aufwand gewesen.“ Auch der Wiedereinbau der Uhren, der ca. Ende Februar oder Anfang März erfolgen soll, wird die Profi-Kletterer erneut auf den Plan rufen. Bis dahin sind die Ziffernblätter und Zeiger in Fabienne von der Hochts Werkstatt in Essen.

„Die Arbeiten sind nötig, weil die Ziffern nicht mehr lesbar waren“, erklärt von der Hocht. „Das Gold ist abgewittert und die Lacke in den Bindemitteln zersetzt“, erklärt sie. Für das Aufarbeiten der beiden Ziffernblätter samt Zeigern sind eine Reihe von Arbeitsschritten notwendig: Sie werden geschliffen, neu lackiert und im Anschluss vergoldet. Die Kosten für die Arbeiten trägt die Stadt Krefeld. Gleichzeit soll das Uhrwerk wieder gangbar gemacht werden. Zuletzt hatte es still gestanden.

„Viele Leute sind am Samstag stehen geblieben und haben die Kletterpartie beobachtet“, erzählt die Restauratorin. „Es wurde auch viel gehupt, weil die Autofahrer, die an der Ampel gestanden und geguckt haben, was hier passiert, nicht mitbekommen haben, dass das Licht auf Grün gesprungen ist“, berichtet sie und lacht.