Krefelder Straßenfest abgesagt : Fischeln Open findet dieses Jahr nicht statt

Krefeld Fischeln Open ist für dieses Jahr aufgrund der Planungsunsicherheiten wegen der Corona-Krise abgesagt. Der Straßenfest-Klassiker auf der Kölner Straße sollte am 13. September stattfinden.

(cpu) Das beliebte Straßenfest Fischeln Open wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie der Veranstalter Werbering Fischeln jetzt mitteilt, sei es wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise nicht möglich, mit den Planungen zu beginnen. Sowohl dem Veranstalter als auch den Ausstellern sei es nicht zuzumuten, das finanzielle Risiko einzugehen, wenn ungewiss sei, ob das Fest, das traditionell am zweiten Sonntag im September auf der Kölner Straße stattfindet, überhaupt durchgeführt werden kann. Gegebenenfalls wolle man, sagt Werbering-Vorsitzende Ivona Matic, flexibel reagieren und an einem verkaufsoffenen Sonntag später im Jahr „etwas Kleines auf die Beine stellen“. Das sei jedoch Entscheidung des neuen Werbering-Vorstands, der bis dahin gewählt werden soll. Das aktuelle Vorstandsteam wird in dieser Konstellation nicht weitermachen. Matic berichtet aber, es gebe ernsthafte Interessenten für die Vorstandsposten.