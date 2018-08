Fischeln: Autodiebe stehlen schwarzen BMW G5L

Fischeln Autodiebe in Fischeln unterwegs. Am Schiefbahner Weg entwenden sie einen schwarzen 5er-BMW.

(bk) Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein hochwertiges Auto von einer Grundstückseinfahrt in Fischeln entwendet. Die Autodiebe kamen zwischen 19.10 und 8.50 Uhr und stahlen einen verschlossenen schwarzen BMW G5L mit dem Kennzeichen "VIE-KR882" von einer Einfahrt am Schiefbahner Weg. Anschließend entkamen sie unerkannt.