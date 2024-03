Nach Firmenverkauf an US-Milliardär Warren Buffett Fall Schulz kommt Montag vor Gericht

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Düsseldorf Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität ist geprüft. Das Landgericht Krefeld wird das Hauptverfahren im Fall Schulz gegen zwei Beschuldigte im Alter von 48 und 52 Jahren wegen des Verdachts des 36-fachen Betrugs zum Nachteil einer Factoring Bank in Bremen eröffnen – und zwar schon am kommenden Montag, 11. März, um 14 Uhr in Saal 167 am Nordwall 131.