Am Standort Krefeld-Linn US-Firma Radwell stärkt Krefeld mit Zukauf

Im Sommer des vergangenen Jahres hat das britische Unternehmen Northern Industrial – ein Anbieter von industriellen Ersatzteilen und proaktiven Wartungslösungen– einen Standort in Herten im Ruhrgebiet eröffnet. Drei Monate später hat Radwell International aus den USA in Krefeld im Gewerbegebiet in Linn neue Hallen für seine Deutschland-Zentrale gemietet. Im April dieses Jahres nun hat Radwell die Firma Northern Industrial übernommen.