Kooperation in den USA : Messer nimmt neue Anlage in Kalifornien in Betrieb

So siegt die neue CO 2 -Anlage von Messer in Keyes in Kalifornien aus. Foto: Messer

Krefeld Der Industriegasespezialist Messer mit Niederlassung und Kompetenzzentrum in der Stadt Krefeld nimmt seine Kohlendioxid-Anlage in Kalifornien in Betrieb. Die neue Anlage liefert 450 Tonnen pro Tag.

Von Keyes in Kalifornien aus beliefert der familiengeführte Industriegasespezialist Messer bestehende und neue Kundschaft in Nordkalifornien und den umliegenden Regionen über das Schienennetz. „Die Anlage in Keyes erhöht weiter die Zuverlässigkeit unseres CO 2 -Netzwerks für unsere Kundschaft“, erklärt Jens Lühring, President und CEO von Messer Americas. „Diese Investition festigt unsere Position auf dem US-Markt und ist besonders wichtig, da der CO 2 -Markt vor Versorgungsherausforderungen steht. Wir sind stolz auf unser erfahrenes Expertenteam, das bei der Inbetriebnahme der Anlage ungewöhnliche Bedingungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durchlebt hat.“