Wirtschaft : IMR poliert Image der Schrottbranche auf

Die IMR GmbH an der Hentrichstraße recycelt Schrott vor allem für Edelstahlproduzenten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Innovative Metall Recycling Gesellschaft mit Sitz im Krefelder Hafen hat eine rasante Geschäftsentwicklung genommen. In nur sechs Jahren haben die Schrottspezialisten ihren Umsatz auf rund 160 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Krefelder beliefern große internationale Edelstahlproduzenten nach gleichsam individuellen Rezepturen.

Simone Konjkav steht stellvertretend für eine neue Generation in der Schrott verarbeitenden Branche. Die Geschäftsführerin des Familienunternehmens IMR (Innovatives Metall Recycling) GmbH im Rheinhafen an der Hentrichstraße ist jung, gebildet, fachlich hochqualifiziert, motiviert und ehrgeizig. Sie kämpft mit ihrem Team aus 130 Beschäftigten gegen das immer noch schmuddelige Image der Schrottverarbeiter an. Mit Erfolg.

Die Gesellschaft hat ihren Umsatz auf gut 160 Millionen Euro hochgeschraubt. Knapp 105 Millionen davon macht das Unternehmen im Inland, gut 55 Millionen Euro im Ausland. „Unsere Geschäftskontakte reichen bis nach Indien“, berichtete Simone Konjkav. Das Edelstahlgeschäft ist Wachstumsfaktor mit namhaften Kunden wie die Deutschen Edelstahlwerke, Aperam aus Luxemburg und AST Terni – eine Thyssen-Krupp-Tochter in Italien.

Info Bundesumweltamt fördert moderne Technologie Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Die Innovative Metall-Recycling GmbH wurde 2008 gegründet und hat seit 2010 ihren Sitz in Krefeld auf einem 48.000 Quadratmeter großen Gelände an der Hentrichstraße mit eigenem Gleisanschluss. Das Familienunternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 25 Millionen Euro in den Firmensitz investiert. Dazu zählen unter anderem der Bau eines Bürogebäudes sowie zweier Hallen. Um den Luftreinhalteplan im Hafen einzuhalten, setzt IMR Aktivkohlefilter ein. Dafür gab die Gesellschaft knapp 1,2 Millionen Euro aus.

IMR kauft und verkauft Schrott. Metalle wie Eisen, Bronze, Rotguss, Aluminium, Messing und andere werden geschreddert und sortiert. Den 2000 Pferdestärken des Zerkleinerungsaggregats widersteht die härteste Legierung nicht. Die Kunden geben exakte Analysen – quasi Rezepturen – vor, in welcher Zusammensetzung ihre Lieferung gewünscht ist. In einem eigenen Labor überprüft IMR die gleichbleibenden und sortenreinen Qualitäten. Wenn die individuelle Zusammensetzung gleichsam angemischt ist, kommt sie in Eisenbahn-Waggons. „Der größte Teil unseres Geschäfts erfolgt über die Schiene, kleinere Teile über die Straße und per Schiff“, berichtete Simone Konjkav.

25 Millionen Euro investierte IMR in Infrastruktur. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Im Moment verhandelt die Geschäftsführerin mit der Industrie- und Handelskammer, um die Voraussetzungen zu schaffen, selbst Baugeräteführer ausbilden zu dürfen. „Wir haben zehn Baggerführer, die etwa 60 Jahre alt sind“, sagte sie. Das Unternehmen habe ein ureigenes Interesse daran, den eigenen Nachwuchs auszubilden. Zum Fuhrpark zählt unter anderem eine 1250 Tonnen-Schere, um Schrott in chargenfähige Größen zu zerkleinern.

Die Metalle werden in Boxen sortiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die unterschiedlichen Metalle kommen nach der Bearbeitung im Shredder oder mit der Schere in einen weiteren Verarbeitungsprozess. In so genannten Separationsanlagen (Sink-Schwimm-Anlagen, Wirbelstromabscheider, Siebanlage und andere) werden sie sortiert. IMR ist mit seinen Verfahren weit vorn. Das Bundesumweltministerium förderte die moderne Technologie vor Jahren mit 340.000 Euro, weil sie erstmals in Deutschland eingesetzt worden war.

Mit großem Gerät werden Schrottberge versetzt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)