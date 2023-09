Anerkennung für CiS-Gruppe Krefelder Firma in Normausschuss für Wehrtechnik berufen

Die CiS-Gruppe als führender Anbieter von kundenspezifischer Kabelkonfektion, elektromechanischen Bauelementen und Eingabesystemen mit Hauptsitz in Krefeld und Produktionsstandorten in Deutschland, Tschechien und Rumänien ist in den renommierten VG-Normausschuss aufgenommen worden. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. VG-Normen in der Wehrtechnik seien im Status vergleichbar mit DIN-Normen.