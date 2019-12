Verwaltung in Krefeld : Finanzämter wahren den Weihnachtsfrieden

Krefeld Vom 17. bis 31. Dezember setzt das Finanzamt keine Vollstreckungsmaßnahmen durch.

(RP) Auf Anweisung von Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen des Landes NRW, werden die Mitarbeiter der Finanzämter vom 17. bis 31. Dezember auf Vollstreckungsmaßnahmen und die Einleitung von Betriebsprüfungen verzichten. „Die Wahrung des Weihnachtsfriedens hat in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung lange Tradition. Diese führen wir auch in diesem Jahr fort und werden rund um die Festtage dort, wo dies möglich ist, von belastenden Maßnahmen absehen“, sagte Lienenkämper. „Die Bürgerinnen und Bürger sollen die Weihnachtszeit möglichst in Ruhe verbringen können.“ In dieser Zeit werden auch keine Prüfungsberichte versendet, auf Vollstreckungsmaßnahmen werde grundsätzlich verzichtet. Ausnahmen gelten, wenn schnelles Handeln angezeigt sei, um Steuerausfällen zuvorzukommen. Steuerbescheide werden durchgehend verschickt.