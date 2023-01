Tempovergleich der Bearbeitung von Steuererklärungen Krefelds Finanzamt ist recht schnell

Das ist deutlich besser als noch im Jahr 2018, in dem Krefeld mit 57,2 Bearbeitungstagen auf Platz 294 gestanden hat, aber auch deutlich schlechter als in der Zeit von 2019 bis 2021. Im Jahr 2019 lag Krefeld auf Rang 46 (41,4 Bearbeitungstage), 2020 auf Platz 49 (41,8 Tage) und 2021 auf Rang 67 (40,4 Tage). In den Jahren vor 2018 dauerte die Bearbeitung der Steerfälle im Finanzamt Krefeld noch wesentlich länger. Es sind also Verbesserungen in der Geschwindigkeit zu konstatieren. Über die Qualität der Bearbeitung sagt die aktuelle Statistik des Onlineportals Lohnsteuer-kompakt.de nichts aus.