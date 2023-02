Ein Drittel ließ den Stichtag in Krefeld verstreichen Finanzamt: 57.088 Erklärungen zur Grundsteuer eingegangen

Fast ein Drittel aller Immobilienbesitzer in Krefeld hat einschließlich des Stichtags 31. Januar noch keine Grundsteuer-Feststellungserklärung abgegeben. Wie das Finanzamt mitteilte, seien bislang 57.088 Erklärungen eingegangen. Dies entspricht einem Anteil von rund 72 Prozent. 90 Prozent davon wurden digital abgegeben. „Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihrer Verpflichtung zur Abgabe der Grundsteuererklärung bisher nicht nachgekommen sind, mit einem Erinnerungsschreiben zur Abgabe auffordern“, so Oberfinanzpräsident Werner Brommund.