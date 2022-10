Kunstwerk von Wolfgang Hahn : Ankunft der Rhein-Skulptur in Uerdingen

Ankunft der Rhein-Skulptur in Uerdingen

Krefeld Wolfgang Hahns „Figur auf Sockel“ steht in den Rheinanlagen. Die Zwei-Meter-Figur aus Basaltlava hat für Diskussionen gesorgt. Warum nun eine lange Geschichte ihr Ende findet.

Es war ein erhebender Moment, als die zwei Meter hohe Skulptur am Arm eines Krans auf ihren Sockel zuschwebte. Seit dem Wochenende ist die „Figur auf Sockel“ an ihrem Bestimmungsort. Das von dem Mönchengladbacher Künstler Wolfgang Hahn entworfene Kunstwerk für die Uerdinger Rheinanlagen ist am Ort seiner Bestimmung angekommen.