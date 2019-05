Textilmuseum Krefeld : „Fiber Art“ zeigt Meeresgewächse aus Textilfasern

Krefeld Das Deutsche Textilmuseum eröffnet am Donnerstag die 4. Ausstellung mit zeitgenössischer Textilkunst aus Europa und Asien.

Überaus beeindruckend: Eine warme rote Sonne, die über den ziselierten Gestalten aus Kabelbindern schwebt. Ihre Techniken haben die Beiträger oft aus der Tradition ihres Heimatlandes übernommen und weiterentwickelt. Annette Schieck, Leiterin des Textilmuseums, beschreibt den Unterschied zwischen den europäischen und den asiatischen Künstlern so: „Die Europäer arbeiten eher spontan, während viele Asiaten versuchen, sich in ihren Techniken zu perfektionieren.“

Das wird deutlich an drei Gebilden aus japanischer Hand, die in Blau- und Grüntönen mit viel Weiß an Korallen oder anderes Meeresgetier erinnern – und auch an die erfolgreiche Riff-Ausstellung vor einigen Jahren. Bei der letzten Ausstellung zu Fiber Art waren Mitsuro Kurokis Unterwasserwesen noch mit Magentarot gefüllt.