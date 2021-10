Fridays for Future (FFF) hat am Freitag vor der Bundestagswahl im September eine Fahrrad-Demonstration veranstaltet, die im Stadtgarten mit einer Kundgebung endete. Am Ort dieser Kundgebung stört sich die CDU, sie will, dass dort gar keine Demonstrationen mehr stattfinden. FFF findet den Einwurf „peinlich“. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)