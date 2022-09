Klimastreik : FFF ist zurück: 7000 Unterschriften gegen den Surfpark

Demonstranten von Fridays for Future sitzen bei einer Klimademonstration 2019 auf der St.-Anton-Straße. Foto: Lothar Strücken/LOTHAR STRUECKEN

Krefeld Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) kehrt nach Corona in gewohnter Manier zurück: Am Freitag, 23.September, geht FFF wieder global und zu Fuß auf die Straße. Zugleich geht der Kampf gegen den Surfpark weiter.

Auch Krefeld beteiligt sich an dem weltweiten Klimastreik. „Die FFF-Ortsgruppe ruft auf, um 14.30 zum Hauptbahnhof zu kommen, um dort als erste große Laufdemo seit der Coronapandemie zu starten“, heißt es in einer FFF-Erklärung. Zugleich bleibt der Surfpark für die Krefelder Ortsgruppe das Angriffsziel Nummer eins in Krefeld: FFF teilt via Facebook mit, dass die Gegner des Projekts mittlerweile 7000 Unterschriften gegen den Surfpark gesammelt hätten.

Weiter heißt es, eine Petition von Befürwortern haben keine 3500 Stimmen erreicht. FFF appelliert an die Bürger, sich mit diesen Zahlen im Rücken noch einmal an die Ratsvertreter zu wenden, die das Projekt befürworten. Die Fraktionen von SPD, CDU und FDP werden aufgefordert, „noch einmal ganz stark intern zu diskutieren, ob sie ein gutes Gefühl haben, mit einer Mehrheit im Rat den Bevölkerungswillen zu repräsentieren“. Indirekt wird damit bezweifelt, dass die Mehrheit im Rat in der Causa Surfpark eine Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelt. Im Rat haben mit CDU, SPD, FDP und AFD 41 von 58 Stimmen für den Bau des Surfparks votiert – das ist eine Mehrheit von 71 Prozent.