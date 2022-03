Im Katastrophenfall : Feuerwehr kann direkt im Radio Bevölkerung alarmieren

Krefeld Die Technik wurde erneuert: Im Katastrophenfall kann sich die Feuerwehr direkt auf den Sender schalten und die Bevölkerung über Welle Niederrhein informieren.

„Diese Technik ist leider so aktuell geworden wie noch nie zuvor“: Anouk van der Vliet, Chefredakteurin des Lokalsenders Welle Niederrhein , meint eine Technik, die es seit Jahrzehnten gibt, aber noch nie eingesetzt wurde. Demnach haben die Feuerwehren von Krefeld und im Kreis Viersen die Möglichkeit, im Falle einer Katastrophe direkt in das Programm einzugreifen, die Bevölkerung zu warnen oder mit schnellen Erstinformationen zu versorgen. Diese Technik wurde nun grundlegend erneuert und durch modernes Gerät ersetzt; zudem verständigten sich Radio- und Feuerwehrleute auf Schulungen und jährlichen Echtzeittests im laufenden Programm, die durch Welle Niederrhein entsprechend begleitet werden, damit keine Panik entsteht, sondern klar ist: Das ist ein Test.

Was ist anders als in den Jahrzehnten zuvor – warum jetzt die Erneuerung der Technik? „Die Katastrophe im Ahrtal und der Ukraine-Krieg haben gezeigt, wie wichtig diese Möglichkeit ist“, erläutert van der Vliet und ergänzt sofort: „Wir sind froh, wenn wir diese Technik nicht benutzen müssen, wir sind aber auch froh, dass wir sie haben.“

Die Feuerwehr hat durch diese Technik die Möglichkeit, schnell viele Menschen zu erreichen. Die Handhabung ist denkbar einfach: Mit einer einfachen Telefonnummer und einem PIN-Code kann sich die Feuerwehr ins Programm von Welle Niederrhein schalten, und zwar rund um die Uhr, auch zu den Tageszeiten, an denen der Lokalsender nicht auf Sendung ist, sondern Radio NRW. Zur Konstruktion der Lokalradios: Die 44 Lokalsender in NRW sind von 6 bis 10 und 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 14 Uhr auf Sendung, den Rest der Zeit übernimmt Radio NRW mit einem Rahmenprogramm. „Es ist schon etwas Besonderes, dass wir diese Möglichkeit haben“, sagt Marcel Goldbach von der Berufsfeuerwehr Krefeld, „wir können die Menschen bei akuter Gefahr über Sirenen und das Radio rasch informieren“; diese Schnelligkeit sei im Katastrophenfall „die halbe Miete“.