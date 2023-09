Tier versteckte sich im Röntgengerät Marder in Krefelder Arztpraxis erfordert Feuerwehreinsatz

Da staunte das Praxisteam in Krefeld nicht schlecht: Am Montag, 25. September, entdeckten Angestellte eines Arztes vormittags einen Marder in einem Behandlungszimmer. Sie wussten keinen Rat und riefen die Feuerwehr um Hilfe. Die Einsatzkräfte entdeckten den Marder schließlich versteckt in einem Röntgengerät. Dorthin hatte sich das Tier augenscheinlich zurückgezogen.