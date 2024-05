Vereinbarung über klimaschonendes Bauen Neue Feuerwache von Gellep-Stratum wird Krefelds erstes „Cradle to Cradle“-Gebäude

Die neue Feuerwache für Gellep-Stratum wird das erste Gebäude in Krefeld sein, das gemäß den Vereinbarungen der „Cradle to Cradle“-Regionen besonders klimaschonend gebaut wird. Hintergrund: Seit diesem Jahr ist die Stadt Krefeld Mitglied im Netzwerk „Cradle to Cradle Regionen“ und hat sich durch den Eintritt dazu verpflichtet, zukünftige Projekte entsprechend einer kreislauffähigen Bauweise zu planen und zu errichten. Daher auch der Name „cradle to cradle“, wörtlich von der Wiege zur Wiege, sinngemäß von Neubau zu Neubau. Ziel ist es, ein klimagerechtes Gebäude zu bauen, das einen positiven Beitrag für Umwelt und Menschen im Stadtteil schafft. Das Vorhaben ist Thema der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Uerdingen am 14. Mai.