Weiträumige Sperrungen in Gewerbegebiet : Großbrand in Krefeld – vierköpfige Familie verletzt

Großbrand in Krefeld – vierköpfige Familie verletzt

Weiträumige Sperrungen in Gewerbegebiet

An der Hafelsstraße steht das Gebäude gegenüber des Globus-Kaufhauses in Flammen. Foto: Lothar Strücken

Update Krefeld Im Gewerbegebiet Hafelsstraße in Krefeld herrscht weiter Ausnahmezustand – der Brand ist laut Feuerwehr aber unter Kontrolle. Trotzdem kann es weiter zu starker Rauchentwicklung kommen, weshalb Fenster und Türen geschlossen bleiben sollten. Es gibt vier Verletzte, darunter zwei Kinder.

Der Brand im Gewerbegebiet Hafelsstraße ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. Über 70 Einsatzkräfte bekämpfen aktuell die Glutnester in der Lagerhalle eines Glasunternehmens, das gegenüber des Globus-Kaufhauses liegt. Wie Christoph Manten, Sprecher der Krefelder Feuerwehr, im Gespräch mit Welle Niederrhein sagte, könne wegen Einsturzgefahr nur von Außen gelöscht werden, was die Löscharbeiten erschwere. Die obere Etage ist bereits komplett ausgebrannt und Teile der Lagerhalle sind laut Informationen der Feuerwehr eingestürzt. Wahrscheinlich kann das Gebäude nach dem Brand nicht mehr betreten werden, was jedoch noch von einem Statiker abgeklärt werde, wie Manten sagte. Er bezeichnet den Brand als einen der größten der vergangenen Monate, wenn nicht sogar Jahre.