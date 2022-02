Feuerwehr-Einsatz in Krefeld : Brandopfer mit Drehleiter vom Balkon gerettet

Ein vom Brandrauch eingeschlossener Nachbar auf dem Balkon unter dem Dach musste über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Foto: Lothar Strücken

Krefeld Das Feuer war Donnerstagabend an der Elisabethstraße in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zwei Personen kamen verletzt ins Krankenhaus. Weitere nächtliche Rettungseinsätze in Linn und am Hülser Bruch.

Durch ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Elisabethstraße sind zwei Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Brand war am Donnerstagabend in einer Wohnung in der zweiten Etage ausgebrochen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich selbst aus dem verrauchten Gebäude in Sicherheit bringen können, eine weitere Person aus der dritten Etage wurde von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet. Da sich das Feuer auf mehrere Räume ausgebreitet und „große Zerstörung“ in der Wohnung angerichtet hatte, dauerte der Einsatz rund drei Stunden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Es war 21.33 Uhr, als der Alarm auf der Leitstelle der Hauptwache einging. Anwohner hatten Brandrauch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Elisabethstraße alarmiert und sofort einen Notruf getätigt. Bereits beim Eintreffen am Brandort stellten die Kräfte auf der Straße eine starke Verrauchung fest. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss hatte sich das Feuer bereits auf mehrere Räume ausgebreitet.

Info Rauchmelder auf Flucht- und Rettungswegen In welche Räume muss ein Rauchmelder? Alle Schlaf- und Kinderzimmer einer Wohnung sowie alle Flure, die als Flucht- und Rettungswege dienen, müssen mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Bei Einfamilienhäusern mit offenem Treppenhaus muss auch dort auf jedem Stockwerk ein Melder angebracht werden.

„Eine Person stand im Dachgeschoss oberhalb der Brandwohnung auf dem Balkon und war dem Brandrauch ausgesetzt“, so ein Feuerwehrsprecher. Während sich der Bewohner der brennenden Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten konnte, musste der Nachbar auf dem Balkon über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden fünf Personen vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, zwei mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

„Die Löschmaßnahmen konnten erst nach rund drei Stunden beendet werden, da sich die Nachlöscharbeiten durch die große Zerstörung der Brandwohnung in die Länge zogen“, so der Wehrsprecher zur Einsatzdauer. Die Brandwohnung sowie eine weitere Wohnung sind unbewohnbar. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die freiwillige Feuerwehr aus Oppum. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fast zeitgleich – um 21.37 Uhr – musste die Freiwillige Feuerwehr aus Gellep-Stratum nach Linn ausrücken. Hier war eine Person in einer Wohnung gestürzt, welche medizinische Hilfe benötigte und nicht mehr selbstständig die Tür öffnen konnte. Die Einsatzkräfte öffneten sie mit einem Spezialwerkzeug und ermöglichten so den Zugang für den Rettungsdienst.

Ebenfalls parallel zu den beiden Einsätzen wurde um 22 Uhr die Freiwillige Feuerwehr aus Hüls zu einem Kaminbrand auf dem Mohrendyk gerufen. Hier waren Ablagerungen in einem Kamin in Brand geraten. Um die Flammen zu löschen, mussten Brandnester aus dem Kamin gekehrt werden. Dieser Einsatz zog sich ebenfalls über mehr als zwei Stunden hin. Weiterer Schaden konnte durch die Maßnahmen vom Gebäude abgewendet werden. Hier war neben den Einsatzkräften der Feuerwehr auch ein Bezirksschornsteinfeger im Einsatz.

Das Feuer an der Elisabethstraße war nicht der erste Wohnungsbrand in diesem Monat in der Seidenstadt.Beim Brand einer Maisonette-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Leidener Straße in Hüls waren am 2. Februar sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer war damals am Abend kurz nach 19 Uhr aus unbekannter Ursache in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die entsprechende Wohnung – die sich über das Erd- und Untergeschoss erstreckte – sowie das Treppenhaus bereits stark verraucht. Die Familie aus der Brandwohnung sowie einige der insgesamt 22 in dem Haus gemeldeten Bewohner, hatten sich bereits durch den Rauch ins Freie gerettet. 19 Personen wurden unmittelbar durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Mediziner stellten bei sechs Bewohnern, darunter vier Erwachsene und zwei Kleinkinder, unter anderem durch die Rauchgase erhöhte Kohlenmonoxidwerte fest.