Bericht zum Feuer im Krefelder Zoo : Polizist erschoss verletzten Gorilla nach Brand im Affenhaus

Kerzen erinnern vor dem Krefelder Zoo an das Feuer im Affenhaus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Krefeld Eine schwierige Aufgabe für einen Krefelder Beamten: Am Morgen nach dem Feuer im Affenhaus musste ein Polizist einen Gorilla töten. Das Tier hatte die Flammen mit schweren Verletzungen überlebt.

Nach dem Brand im Krefelder Zoo in der Silvesternacht kam es am Neujahrsmorgen zu dramatischen Szenen, die bisher nicht bekannt wurden: So musste ein Polizeibeamter an der Unglücksstelle einen schwer verletzten Gorilla mit mehreren Schüssen aus der Maschinenpistole töten. Der Tierärztin war es zuvor nicht gelungen, das Tier einzuschläfern. Dies geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den nordrhein-westfälischen Landtag hervor.

Bereits während des Brandes hatten sich dem Bericht des Ministerium zufolge Polizisten mit Maschinenpistolen rund um das Affenhaus postiert, um notfalls verletzte oder panische Tiere zu stoppen. Dazu kam es jedoch nicht.

Die Polizisten und andere Einsatzkräfte gingen dann davon aus, dass alle Tiere tot sind, heißt es weiter in dem Bericht. Gegen 8 Uhr morgens wurden jedoch noch zwei schwer verletzte Affen gefunden. Eines der Tiere war ein Orang Utan-Weibchen, das die Tierärztin einschläferte. Bei dem Gorilla gelang ihr dies jedoch nicht. Er wurde daraufhin von einem 34-jährigen Beamten getötet, nachdem der Polizeiführer die Freigabe dazu erteilt hatte.

Bei dem Brand, der etwa gegen 0.30 Uhr in der Neujahrsnacht ausgebrochen war, starben 30 Affen, darunter fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas und ein Schimpanse sowie mehrere kleinere Affen. Es kamen auch viele exotische Vögel zu Tode, die in dem Tropenhaus lebten. Der finanzielle Schaden geht in die Millionen, es gab dem Zoodirektor zufolge aber eine Brandschutzversicherung. In dem Geäude hatte es keine Brandmeldeanlagen gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr war das aus technischen Gründen nicht möglich gewesen.

Der Brand war nach Erkenntnissen der Polizei durch eine Himmelslaterne verursacht worden. Diese Leuchtkörper sind in Deutschland verboten. Gegen die mutmaßlichen Verursacher ermittelt die Staatsanwaltschaft. In der Zukunft soll im Krefelder Zoo möglicherweise ein Gedenkort an das Feuer erinnern.

(juju/dpa)