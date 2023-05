Schütte-Pavillon im Kaiserpark Kleiner Pavillon mit großem Festival in Krefeld

Manchmal braucht es eine Kette von Glücksfällen, bis ein funkelndes Ganzes entsteht: So geschehen bei dem Festivalsommer im Schütte-Pavillon im Kaiserpark, der am Samstag mit einem Konzert des Jazz-Pianisten Michael Wollny eröffnet wird. Was im vergangenen Jahr mit einer quasi aus dem Stand zusammengezimmerten, eigentlich als einmalig gedachten, dann verblüffend erfolgreichen Veranstaltungsreihe begann, wächst sich in diesem Jahr zu einem veritablen Programm aus. „Nachdem das vergangene Jahr supererfolgreich war, haben wir gesagt, wir machen das noch einmal und versuchen, es als kleines Festivalprogramm zu etablieren“, sagt die Kuratorin des Proramms, Silke Zimmermann. Sie gehört zu den Glücksfällen in dieser Geschichte.